حسن الخاتمة.. أزمة قلبية تفاجئ معلما بالمعاش أثناء صلاة الفجر بسوهاج

لفظ موظف على المعاش أنفاسه الأخيرة بعد قليل من أدائه صلاة الفجر في جماعة، داخل أحد المساجد بقرية "عنيبس"، التابعة لمركز جهينة في محافظة سوهاج، حيث شعر بالتعب أثناء الصلاة، ليتم نقله إلى مستشفى طهطا العام، ولكن تبين وفاته قبل وصوله المستشفى، متأثراً بإصابته بأزمة قلبية.

وأدى "علي أحمد علام"، الوكيل السابق لمعهد "عنيبس الإعدادي الثانوي الأزهري"، على المعاش، صلاة الفجر اليوم بمسجد القرية، وعقب الانتهاء من أداء الصلاة شعر ببعض التعب، ليقوم أقاربه وجيرانه بنقله إلى مستشفى طهطا العام، وعند توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وفاته.

وقال أحد جيرانه لـ"الوطن" إن "الشيخ علام" اعتاد على أداء الصلاة في جماعة، وكان من رواد المساجد، ويساهم في حل المشاكل والخلافات بين أهالي القرية، ومعروف عنه التقوى والسمعة الطيبة.

وأضاف أن "الشيخ علام" عقب الانتهاء من أداء صلاة الفجر اليوم، شعر ببعض التعب، وقام الأهالي بنقله الى مستشفى طهطا العام، إلا أن المنية وافته، وتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية، موضحاً أن النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، وتم الدفن بمقابر العائلة.

ولفت إلى أن "الشيخ علام" كان يعمل وكيلاً للمعهد الأزهري بقرية "عنيبس"، وخرج على المعاش قبل فترة، وكان يواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وكان يحظى بحب واحترام الجميع، ويتمتع بسمعة طيبة بين أهالي القرية، لافتاً إلى أنه بالرغم من حزن الأهالي على وفاته، إلا أن هناك خالة من الارتياح لوفاته عقب فروغه من أداء صلاة الفجر، وهو ما يدل علي حسن الخاتمة.