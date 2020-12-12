حسن الخاتمة.. وفاة طالب سقط على رأسه أثناء الوضوء بالمنوفية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الماي، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد وفاة طالب، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، كان قد سقط على رأسه في أثناء الوضوء للصلاة.

وتعود أحداث الواقعة إلى نهاية الأسبوع الماضي، ونقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي اليوم، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ.

وسقط محمد عادل شاهين، الطالب بكلية التربية جامعة السادات، على رأسه، وإصابته بنزيف في المخ، ونقل إلى المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم، لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وعرضه على أطباء متخصصين، ولكنه لقي مصرعه اليوم، في أثناء علاجه بالمستشفى.

يقول سعيد أحمد، أحد أصدقاء الطالب المتوفى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه فوجئ بإصابة الأخير بنزيف في المخ، نتيجة سقوطه وهو يتوضأ لأداء الصلاة، ثم فوجئ الجميع بوفاته اليوم، مشددا على أنه كان يتمتع بحسن الخلق و"الرجولة والجدعنة"، ومحبوبا وسط الجميع.

وتداولت عددا من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر وفاة الطالب بكلية التربية جامعة السادات، مطالبين الجميع بمشاركة المنشورات، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر على فراقه.

وقال أحد الشباب "حسن الخاتمة من علامات القبول عند الله هو مات وهو يتوضأ ربنا يرحمه"، وقال آخر: "الله يرحمه كان شاب طيب ومحترم وحب الناس دي كلها ليه دليل علي رحمة ربنا بيه"، وقال ثالث، "الكل لازم يتعظ من اللي حصل، في ثانية الشاب مات بس الجميل أنه مات وهو يؤدي احدي الفرائض، ربنا يرحمه ويصبر أهله" .