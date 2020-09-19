"حسن الخاتمة".. شاب يلفظ أنفاسه ساجدا في الصلاة بسوهاج

حرم نفسه من الزواج وواصل الليل بالنهار بحثًا عن لقمة عيش يضمن بها حياة كريمة لشقيقاته الـ4 اللاتي يدرسن بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث أصبحن فى مسؤوليته بعد وفاة والده، قبل سنوات.

ووسط انشغاله بعمله لم ينسَ صلاته فحافظ عليها، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلالها ويموت ساجدًا، حيث توفى الشاب صاحب الـ24 عامًا ساجدًا، ليلة أمس، بينما كان يؤدي فريضة صلاة العشاء فى مسجد قريته "نيدة" التابعة لمركز سوهاج.

الشاب محمود هلال، الذي أثنى عليه من عرفه وتعامل معه من زبائن أو أقارب أو جيران، لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء أمس، وهو ساجد يؤدي صلاة العشاء بمسجد قريته القريب من منزله، ونقله المصلون إلى المستشفى، حيث أخبرهم طبيب الاستقبال بوفاته، وعزا الوفاة إلى أزمة قلبية مفاجئة.

لم يكن "محمود" مشهورًا إلا لسكان شارعه وزبائنه الذين شهدوا له بالأمانة وحسن الخلق والإخلاص، إلا أنه وبعد الوفاة نال شهرة واسعة، حيث احتفت به صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه المئات من مرتادي مواقع التواصل مهللين لـ"حظه" بحسن الخاتمة التى رزقه الله إياها، متداولين صورًا له، مستبشرين له بحسن الخاتمة.

وشيّع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة له جثمان الشاب الفقيد، وشاركهم شقيقاته ووالدته التي اعتصر الحزن قلبها على فراق نجلها الوحيد.