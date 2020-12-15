الخولي: مجلس النواب الجديد ستكون لديه حرية أكبر لانتهاء الأزمة الاقتصادية

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر مرت بفترة اقتصادية صعبة للغاية، وقرارات الإصلاح الاقتصادي كانت هزة قوية للمجتمع المصري، لكن الشعب المصري تحمله، وهي التي ساعدت في العبور من أزمة كورونا فيما بعد.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن حزب مستقبل وطن كان به أخطاء بالتأكيد، ونال انتقادات من الشعب المصري وهذا أمر طبيعي، لا يوجد حزب أو أي شيء لا يوجد به أخطاء، ولكن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح تلك الأخطاء، مشددًا على أن مجلس النواب الجديد المنتخب سيكون لديه حرية أكبر لأن المعاناة الاقتصادية القوية مرت وسيكون هناك تحرر للمجلس أكبر، وهناك معارضة قوية في المجلس الحالي.

وتابع أن القائمة بالنسبة لمستقبل وطن كان هدفها ضمان وجود القائمة بجميع فئاتها في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ سواء أفراد أو معارضة لأن صوت واحد للحزب لا ينفع وهذا وضع طبيعي، متابعًا: "لو متمش عمل تلك القائمة كان كل حزب هينزل لوحده، وحزب مستقبل وطن كان منظم أكثر من الأحزاب الأخرى، ولذلك كانت فرصته بالقائمة أفضل من أي حزب آخر".

وأردف أن هناك بعض المرشحين في القائمة إذا كان قد تم ترشح بشكل فردي لم يكن ينجح، موضحًا أن التحالف الذي حدث في القائمة التي تم ترشحيها كان مشروطًا أن يكون التحالف خاص بالترشح فقط، وليس داخل المجلس سواء النواب أو مجلس الشيوخ.

النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.