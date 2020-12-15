الخولي يشيد بتجربة تنسيقية الأحزاب: سيؤدوا عملهم داخل البرلمان بحماسة

أشاد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على خوض انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وأنه دائما يرى أن الفكرة ليست في العدد، سواء لشباب تنسيقية شباب الأحزاب أو شباب البرلمانيين أو من تولوا هذه المسؤولية وهذا الشرف، ولكن الأمر متعلق أيضًا بالكيف.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة "DMC"، أن لدى هؤلاء الشباب هم كبير وحالة من الاستعداد الشديد للأداء بشكل مشرف، والقيام بالأداء الذي يرضي الناخب المصري ويرضي الشعب المصري عن أداء الشباب ويثبت من خلاله الشباب خبرته وإمكانياته وأنه ينال شرف انتخاب المصريين للشباب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الشرف العظيم الذي ناله الشباب هم بالتأكيد سيصروا أن يثبتوا أنهم كانوا عند حسن اختيار الناخب المصري وأنهم سيؤدون بشكل عملهم بشكل به حماسة شديدة، وهم أيضًا لديهم برامج سابقة، فشباب تنسيقية الأحزاب الذين شاركوا كمرشحين في العملية الانتخابية جميعهم دخلوا ببرامج انتخابية ولديهم رؤى تشريعية ورقابية جاهزة، ولديهم أيضًا تطلعات وبرامج من خلالها سيثبتوا إمكانياتهم.

وعرضت الإعلامية دنيا عصمت، تقريرًا تحت عنوان "التنوع الحزبي عنوان برلمان 2021"، وذلك خلال تقديم برنامجها "اليوم"، حيث ذكر التقرير أن برلمان 2021 شهد أكبر تنوع حزبي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويضمن مجلس النواب بتشكيله الجديد تنوعًا حزبيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمان المصري بخلاف المستقلين.

وأضاف التقرير، أن هناك 17 حزبًا سياسيًا لهم ممثلون في مجلس النواب 2021 بعدد مقاعد متفاوته، كما أن التركيبة النهائية لمجلس نواب 2021 تؤكد أنه لا يوجد حزب مهيمن داخل المجلس، فحزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية بنسبة تجاوزت فقط الـ 50%، ولم يحصل على ثلثي مقاعد مجلس النواب كما كان في السابق.