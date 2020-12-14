الخولي: الدراسة بـ"المنصورة الأهلية" سبتمبر 2021.. وتستوعب 20 ألف طالب (حوار)

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أنه من المقرر انطلاق الدراسة بالجامعة بدءا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، مشيراً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المرحلة الأولى للمباني وافتتاح عدد من الكليات.

وأضاف الخولي، في حواره مع "الوطن"، أنه من المقرر أن تستوعب الجامعة بعد الانتهاء من جميع مراحلها الإنشائية حوالي 20 ألف طالب وطالبة بمختلف البرامج الدراسية.

ونوه إلى أنه يجرى حالياً العمل على الانتهاء من الصياغة القانونية لبنود اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية العلمية لمنح درجة علمية مشتركة.

وإلى نص الحوار:

• ماذا عن نسب الإنشاءات بالجامعة الآن؟

- الجامعة تجري حالياً العمل بمعظم مباني الكليات البالغ عددها 13 كلية، والمرحلة الأولى التي يجرى العمل عليها 9 كليات، الهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة المنسوجات، وكلية الإدارة، وكلية الدراسات القانونية الدولية، وكلية طب الأسنان، والصيدلة، وكلية العلوم الأساسية، وكلية الطب البشري.

• ما هو الموعد المقرر لبدء الدراسة بالجامعة؟

- نأمل العام المقبل أن يتم الدراسة بكلية طب الأسنان وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الهندسة وعلوم الحاسب، ويجرى العمل للبدء بمعظم البرامج واستكمال باقي الكليات في وقت قريب.

• كم تبلغ مساحة الجامعة؟

- الجامعة تقع على حوالي 129 فدان على الطريق الساحلي الدولي ما بين مدينتي جمصه وبلطيم.

الجامعة تستوعب 20 ألف طالب

• كم عدد الطلاب المقرر قبولهم بالجامعة؟

- من المقرر في السنة الأولى أن يتم الدراسة بعدد من البرامج، في عدد من الأماكن التي سيتم استلامها، على أن يتم الانتقال في الفصل الدراسي الثاني بباقي المنشآت.

• ما سبب تأخير افتتاح الجامعة؟

- كان لدينا مشكلة كبيرة تواجهنا في الإنشاءات، من حيث التربة والعمل على إيجاد حل لرخاوة الأرض، وتم حل المشكلة.

• ماذا عن الجامعات الدولية المزمع إجراء بروتوكولات معها؟

- تواصلنا مع عدد من الجامعات وتم الاتفاق على منح درجة علمية مشتركة في أغلب البرامج، ويجرى العمل حالياً على وضع الصياغة القانونية كي يتفق مع جميع القوانين الموجودة في مصر، ومن بين هذه الجامعات، إيست في لندن، و كالورينا الشمالية بالولايات المتحدة في برامج هندسة المنسوجات، وعدد من الجامعات الكندية، ولدينا عدد كبير من المصريين يعملون بالخارج ونسعى للاستفادة من خبراتهم، سواء كان الاستفادة بالدراسة بالجامعات أو المساهمة في تحديث البنية التحتية المعلوماتية، وتم العمل على إنشاء مركز للتميز الطبي والطب التجديدي بالجامعة، وبمجرد الانتهاء والافتتاح ستعتبر جميع الاتفاقيات مفعلة.

• كم طالب مقرر قبوله بالجامعة؟

- من المقرر أن تستوعب الجامعة ككل بعد الانتهاء من جميع مراحلها الإنشائية ما لا يقل عن 20 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.

• ما هو نظام الدراسة المقرر تطبيقه بالجامعة؟

- الجامعة مخطط لها أن تكون ذكية في إطار التحول الرقمي للجامعات المصرية، ونظام الدراسة سيكون "الساعات المعتمدة"، وليس النظام التقليدي، وسيكون لديها برامج تميزها عن الجامعات الأخرى، أبرزها هندسة المنسوجات، والبرامج بالجامعات الأهلية الأربعة متكامة فيما بينها.