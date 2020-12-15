"الإنجيلية" تنظم لقاء تفاعليا حول دور الكنيسة في زمن المحن

نظمت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً تفاعليًّا على برنامج التواصل الإليكتروني ZOOM، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الكنيسةُ الخادمةُ في زمنِ المِحَن"، وذلك بمشاركة الدكتور القس كريستوفر رايت Christopher J. H. Wright رئيس مؤسسة لانجهام الدولية، وأستاذ الدراسات الكتابية وأخلاقيات العهد القديم، في عدد من الجامعات العالمية والأكاديميات اللاهوتية، وذلك بحضور أكثر من 200 مشاركا من القيادات الدينية والخدام والرعاة من مختلف المحافظات.

وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس الإنجيلية: "نرحب بالدكتور القس كريستوفر رايت، أحد أهم أساتذة الدراسات اللاهوتية، وصديق عزيز، ومحب مخلص لمصر والشعب المصري، كما نقدِّر خدمته العظيمة التي يقدمها للكنيسة؛ فنحن نحتاج في حياتنا اليوم، وفي ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على العالم، إلى رؤية ودور حقيقي للكنيسة الخادمة في زمن المِحَن".

يذكر أن الدكتور القس كريستوفر رايت Christopher J. H. Wright حاصل على دكتوراه اللاهوت Ph.D. من جامعة كامبردج في أخلاقيات العهد القديم، عمل طويلًا كأستاذ للعهد القديم. ويعمل الآن مديرًا دوليًّا لمؤسسة لانجهام. وله العديد من المؤلفات، ترجم الكثير منها إلى العربية مثل: أخلاقيات شعب الله، ومعرفة الروح القدس وأيضًا إرسالية شعب الله.