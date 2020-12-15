لأصحاب المعاشات.. المستندات والخطوات المطلوبة لاستخراج كارت ميزة

خلال الفترة الأخيرة، اتجهت الحكومة إلى تفعيل الخدمات المالية الالكترونية، ومنها استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات، التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي يتم استخراجها بالمجان، في إطار خطة الدولة إلى التحول الرقمي.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مزايا البطاقة اللاتلامسية، "كارت ميزة" الذي يتم تحويل بطاقات مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إليها، وخطوات الحصول على الكارت كالتالي:

المستندات المطلوبة للتحويل أصحاب المعاش لكارت ميزة

- ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

ولتحويل كارت صرف المعاش الضهري إلى بطاقة "ميزة" والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع به صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة.

مميزات كارت ميزة للمعاشات:

استخدام أصحاب المعاشات كارت "ميزة" في الدفع الإلكتروني، ولن يقتصر على استلام المعاش فقط.

مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة.

يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية، وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات "ATM".

إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

حدود السحب والإيداع باستخدام كارت ميزة

يتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه يوميًا، ونحو 50 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى.

بينما يتراوح الحد الأقصى للشراء عبر بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا من خلال نقاط البيع بين 20 إلي 30 ألف جنيهًا كحد أقصى يوميًا، وبما لا يزيد على 100 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا.

ويصل حد الإيداع اليومي إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.