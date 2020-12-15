أبو الليف يعود لجمهوره بأغنية "عصبية" بعد غياب

يعود الفنان أبو الليف، إلى الساحة الغنائية مُجددًا، بعد فترة غياب، إذ يستعد لطرح أغنية جديدة، تحمل اسم "عصبية"، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وتقول كلمات الأغنية: "عصبية بتعلى صوتك ليه عليا.. الناس بصلنه يا ولية.. لأ لمى الدور واهدى شوية.. اتهدى أحسن لك.. زنانة.. طلباتك ليه مبتخلصشى ولغيرك عماله تبصى.. كفاية أكل شوية وخسى.. بصي على نفسك.. بصي بقى أنا مش طايقك.. كلمة تانية ومش عايزك.. ليه بتزنى وبتلتى وبتحرقى في دمى.. بتتريقى آلـ على كرشى.. يا مخلصة لي على قرشى.. لو شيلتى المكياج تتكشفى.. هلاقى ابن عمى.. عصبية وزنانة".

وكان من المُقرر طرح الأغنية قبل شهور، إلا أنّه تقرر تأجيلها مرات عدّة بسبب ظروف إنتاجية، حتى انتهى من تسجيلها مؤخرًا تمهيدًا لطرحها قريبًا.

وكان أبو الليف، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن": أنه منذ عام وهو يعيش على "السلف" من الأشخاص، بعد انعدام دخله تقريباً، مشيراً الى أنه رغم معاناته من الناحية المادية، فهو يرفض الكثير من الأعمال التي تعرض عليه، لأنه يرى أنها لا تليق به وبتاريخه الطويل.

وأكد أن كل الأموال التي ادخرها من الفن، اشترى بها سيارته الحالية: "حسابي في البنك 100 دولار و100 جنيه، سايبهم وما بسحبهمش عشان لما أسافر أمريكا، وطلعت من الفن بعربيتي بس لأنه مش مضمون، وممكن أبيعها وأجيب عربية أشتغل عليها أوبر، لأن الشغل مش عيب، وأهم حاجة أولادي ياكلوا، والفلوس اللي كانت بتيجي من الفن بتروح في مصاريف وقتها، من ساعة ثورة يناير وأنا عمال أنقط، مرة حفلة هنا أو فرح في مكان معين".

يرى "أبو الليف"، أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كانت بسبب تغير الذوق العام للمستمع، موضحا "الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة"، مؤكدا أنه يرفض أيضاً العمل في الكباريهات، مضيفاً: "هنشوف السنة الجاية هتبقى عاملة ازاي وإن شاء الله هتبقى فاتحة خير، ودلوقتي الناس بقت تحب أغاني المهرجانات وأنا مش هغنيها أبداً، والسبب كمان إني مابشتغلش إني ما بقبلش أي حاجة، وممكن أرفض العمل عشان ملحن مش عاجبني".

يفكر "أبو الليف" في الهجرة ولكنه لم يستقر على وجهته، مؤكداً أن كل ما يملكه الآن هي سيارته التي من المحتمل بيعها، واستثمار أموالها في أي شئ.