سائحان سويسريان ينظفان أحد شوارع الغردقة: "بنضف منزلنا"

أقدم سائحان يحملان الجنسية السويسرية على نظافة أحد شوارع الغردقة المقابل لفندق إقامتهما بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة.

ويظهر السائحان بصفة يومية، يحمل أحدهما مكنسة، والآخر كيسا بلاستيكيا لتجميع القمامة والأتربة من الشارع قائلين؛ «نعتبر أنفسنا نقوم بتنظيف منزلنا وليس أحد الشوارع ونحن سعداء للقيام بهذا العمل لأننا نعشق الغردقة ونحب أن نراها دائمًا نظيفة وجميلة».

يبدأ السائحان كريستيان وصديقه مارسيل، يومهما منذ الصباح الباكر بالنزول من فندق إقامتهما بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة ويمسك كريستيان بمكنسة كبيرة، فيما يمسك مارسيل بكيس بلاستيكي كبير لجمع القمامة وأوراق الأشجار والزهور.

وأكد السائح كريستيان عبر فيديو متداول له عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أنه وصديقه يأتيان للغردقة سنوياً وتعد هذه الزيارة الثامنة لهمل، وبالرغم انتشار فيروس كورونا وحظر السفر إلا أنهما قررا المجيء للغردقة لقضاء إجازتهما، معبرين عن سعادتهما لقضاء إجازتهما في الغردقة، وأن فكرة تنظيف ممشى منطقة الكوثر المواجه لفندق إقامتهما جاءت حبًا في مدينة الغردقة.

وثق حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري والبيئة بالبحر الأحمر، ما قام به السائحان، عبر فيديو ونشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والذى لاقي قبولا واسعا ورد فعل إيجابي موجها الشكر لهما وطالب ووجّه الشكر والتحية للسائحين أثناء قيامهما بتنظيف ممشى الكوثر.

وأوضح "الطيب" عبر تصريحات صحفية، أن السائحين يحرصان يوميًا على تنظيف الممشى خلال فترة قضاء إجازاتهما بالغردقة، وذلك لحبهما الشديد للغردقة، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو بمثابة رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر آمنة، وتعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر بدأت أمس فعاليات مسابقة بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي يستضيفها نادي الرياضات البحرية بالغردقة تحت إشراف محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية وتستمر فعاليتها حتى العشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أن يكون الختام يوم السبت القادم.