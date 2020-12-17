إغلاق أوروبي في "الكريسماس" رغم "تطعيمات فيروس كورونا"

فى الوقت الذى تواصل فيه أوروبا حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، لم تمنع تلك الحملات فرض إجراءات مشددة وقيود إغلاق فى محاولة للسيطرة على تفشى الفيروس خلال فترة أعياد الميلاد، حيث فرضت الحكومة الهولندية إغلاقاً عاماً جديداً لمدة 5 أسابيع، حتى 19 يناير، ويتضمن الإغلاق المتاجر غير الأساسية والمدارس. كما تبدأ ألمانيا، اليوم، الإغلاق الأكثر صرامة فى تاريخها، بسبب خطورة الوضع الوبائى على أرضها، ويستمر حتى 10 يناير المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية أنها ستبدأ حملة التطعيم ضد الفيروس التاجى، 26 ديسمبر الجارى، مؤكدة أنها تريد أن يقر الاتحاد الأوروبى لقاح «فايزر»، قبل عيد الميلاد فى وقت تزداد فيه الانتقادات لخطط الهيئة المنظمة للصحة فى التكتل للتوصل إلى قرار، وفقاً لما نشرته شبكة «يورونيوز». وقال وزير الصحة الألمانى، ينس شبان: «نريد أن نبدأ حملة التطعيم فى ألمانيا قبل نهاية العام».

وفى الوقت الذى بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية حملة التطعيم بلقاح «فايزر»، أصبح أهارون ساريلى، الطبيب بمركز الرعاية الحرجة فى مستشفى «ميموريال» أول أمريكى يحصل على اللقاح، قائلاً: «كانت الأقنعة والتباعد الاجتماعى السلاح الوحيد لدينا، لكن من الآن فصاعداً، لدينا فرصة لتغيير مسار هذا الفيروس باللقاح». كما تلقى وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة، كريستوفر ميلر، جرعة اللقاح المضاد لكورونا، أمام عدسات المصورين لتشجيع مواطنيه على أن يحذوا حذوه. وشددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة ارتداء الأشخاص الذين طعموا ضد فيروس كورونا الكمامات، والابتعاد عن الآخرين. وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليوناً، منذ بدء تفشى الوباء وفقاً لوكالة أنباء «رويترز».