حملات التطعيم لم تمنع قيود كورونا في أوروبا: أعياد بنكهة الإغلاق

تواصل السلطات الصحية في أوروبا حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، ولكن تلك الحملات لم تمنع الحكومات من فرض إجراءات مشددة وقيود إغلاق خلال فترة الأعياد في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي.

تبدأ ألمانيا الإغلاق الأكثر صرامة على أرضها، غدا، بسبب خطورة الوضع الوبائي وزيادة معدلات الإصابات والوفيات اليومية بصورة غير مسبوقة، وبالرغم أنها حددت 26 سبتمبر الجاري لبدء حملة تطعيم مواطنيها باللقاح ضد كورونا، إلا أنها مستمرة في تنفيذ خطة الإغلاق المستمرة حتى 10 يناير المقبل، مع نهاية فترة الأعياد.

وتتضمن خطة الإغلاق، حظر الكحول وإلغاء عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وتحديد التجمعات بـ 5 أشخاص فقط، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية والمدارس، وفرض حظر تجول في بعض المدن بداية من التاسعة مساء.

ولا يختلف الوضع في بريطانيا التي بدأت حملة التطعيمات ضد الفيروس التاجي الأسبوع الماضي، حيث تبدأ غدا فرض إجراءات جديدة خاصة بعد اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" في البلاد، واعتبارا من 16 ديسمبر، تدخل عدد من المناطق منها العاصمة لندن المستوى الرابع من قيود مكافحة الجائحة، وسيتم إغلاق الحانات والمطاعم باستثناء التوصيل والوجبات الجاهزة وسيتم أيضًا إغلاق معظم أماكن الترفيه الداخلية وكذلك الملاعب الرياضية.بينما اعتمدت الحكومة استراتيجية "فقاعات عيد الميلاد" خلال فترة الأعياد، فقررت الحكومة فتح نافذة صغيرة للسماح للناس بالاحتفال بعيد الميلاد، لن تكون هناك قيود على السفر في الأماكن التي لا تخضع للمستوى الرابع، ومع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط محدود، حيث تقتصر التجمعات على ثلاث أسر كحد أقصى في معظم أنحاء المملكة المتحدة أو ما يصل إلى ثمانية أشخاص في اسكتلندا، وفقا لما نشرته شبكة "BBC".

وتشهد إيطاليا حاليًا أكبر عدد من الوفيات منذ نهاية مارس، وقد طلب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من الإيطاليين توقع "عيد ميلاد دون تجمعات عشية عيد الميلاد أو عناق أو قبلات"، قائلا إن حكومته تعتزم فرض قيود جديدة خلال عطلة عيد الميلاد للحد من تفشي وباء كورونا.تخضع العديد من المناطق الإيطالية للإغلاق الجزئي وتم الإعلان عن حظر السفر بين المناطق المختلفة من 21 ديسمبر إلى 6 يناير، علاوة على حظر السفر الإقليمي ، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم الأصلية في يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة الجديدة، كما سيتم فرض حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.

,قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن البلاد ستدخل في إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع ، من اليوم وحتى 19 يناير المقبل، يتضمن أغلاق المتاجر غير الأساسية ودور السينما ومصففي الشعر وصالات الألعاب الرياضية.

سيتم تخفيف القيود بشكل طفيف لمدة ثلاثة أيام من عيد الميلاد، في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر،عندما يُسمح للأسر الهولندية بثلاثة بدلاً من ضيفين، دون احتساب الأطفال دون سن 13 عامًا.

وقال في كلمته: "نحن بحاجة إلى قضم هذه التفاحة شديدة الحموضة قبل أن تتحسن الأمور. ونعم سوف تتحسن. سيأتي وقت يكون فيه فيروس كورونا وراءنا، وعندما تعود حياتنا إلى طبيعتها مرة أخرى، لن يكون الآن، أو خلال أسبوع، أو شهر. لكن مع اللقاح، سيكون عام 2021 بالفعل عام أمل وضوء في نهاية النفق".