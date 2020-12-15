مستشار الرئيس: انخفاض أعداد مرتادي العناية المركزة من مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر، وهناك تعامل مع هذه الحالات، كما أن هناك احتمالية واردة بتحور التركيب الجيني للفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الحالات لم تخرج عن الصورة الوبائية التي كانت موجودة من قبل، لافتا إلى زيادة الأعداد أثناء عيدي الأضحى والفطر، ثم انخفاضها ثم معاودة الزيادة مرة أخرى إلى أن تم الوصول إلى زيادة يومية في الحالات هذه الأيام.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن البيان الصادر يوميا عن وزراة الصحة، يكون للحالات التي تعلم الوزارة عنها وهي الحالات التي ثبت إيجابياتها وسجلتها الوزارة، وهناك حالات عدوى بسيطة تعالج في المنزل ونسبة قليلة من الحالات التي تدخل المستشفيات تحتاج إلى الرعاية المركزة.

وتابع: "لقاح الإنفلوانزا يتغير كل عام لأن الفيروسات تتحور بشكل جزئي وقد يحدث هذا خلال الفترة القادمة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة للقاح المضاد لكورونا، لم تحدد مدة بقاء الأجسام المضادة التي سيعمل المصل على توفيرها، مبينا أن هناك دراسة للتغير الجيني للفيروس في مصر من أجل الوقوف على صحة تحور الفيروس في هذا الوقت عن الفيروس، أثناء وجوده في الموجة الأولى لجائحة كورونا بداية العام الجاري".

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى باقي المقاطعات داخل الدولة ثم انتشر إلى باقي دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 وطالبت بالإتخاذ التدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد حتى ظهور لقاح مضاد الذي تحاول شركات صينية وأمريكية وألمانية وفرنسية وروسية توفيره مع بداية العام المقبل.