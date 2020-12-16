أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16- 12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبرالجاري، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا لتصريحات غرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء 21 جنيهًا من المزرعة.

وكانت أسعار بورصة الدواجن خلال الشهور القليلة الماضية، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بانخفاض الطلب على أسعار بورصة الدواجن في الأسواق.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار يورصة الدواجن في الاسواق المصرية شهدت استقرارا في بداية اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع بين 20 و 21 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أن سعر كيلوالساسو وصل إلى 33 جنيهًا، نشيرا إلى أن أسعار منتجات الدواجن القطاعي مثل البانية وصل إلى 60 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الإوراك إلى 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدوجن البلدي إلى 36 جنيها للكيلو.

أسعار البيض

وسجل سعر كرتونة البيض في السوق المحلي إلى 30 جنيها للكرتونة من المزرعة، بينما يصل سعرها المتداول في الاسواق والذي يصل بشكل نهائي للمستهلك إلى سعر يتراوح بين 34 و 35 جنيها للكرتونة الواحدة.

وأضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 7600 جنيها للطن، ما أثر بشكل كبير على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعارها.

وأشار السيد، إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

وخلال الـ4 أشهر، وصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.