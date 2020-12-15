أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15- 12-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم، وفقًا لتصريحات غرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء 21 جنيهًا من المزرعة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا في بداية اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 20 إلى 21 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

سعر كرتونة البيض

وحسب تصريح رئيس شعبة الدواجن لـ"الوطن"، وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 30.5 جنيه للكرتونة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا بحسب المنطقة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الساسو سجّل 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، واستقرت أسعار الدجاج البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل إلى 7600 جنيها للطن، فالأعلاف تمثل 70% من سعر الدواجن، كما لفت إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.