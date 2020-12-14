أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 14- 12-2020 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر، وفقًا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 21 جنيها من المزرعة، بينما يباع للمستهلك بحوالي 25 جنيها.

وفي مطلع الشهرين الماضيين، شهدت بورصة الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا في بداية اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 20 إلى 21 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

سعر كرتونة البيض

وحسب تصريح رئيس شعبة الدواجن لـ"الوطن"، وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 30.5 جنيه للكرتونة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا بحسب المنطقة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الساسو سجّل 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، واستقرت أسعار الدجاج البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.

وأضاف "السيد" أنّ أسعار الرومي اليوم وصلت إلى 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، إذ ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. إنتاج مصر من الدواجن

تنتج مصر سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وذلك وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

وكان اتحاد الدواجن في نوفمبر الماضي، أعلن أن مصر حصلت على الموافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وبالرغم من أن الكميات المتوقع تصديرها في البداية للدول الأوروبية من الممكن أن تكون قليلة، إلا أن الإنتاج المصري من الدواجن قادر على أن يستعيد التبادل التجاري مع الدول الخارجية كما كانت في الماضي، قبل أن تنتشر إنفلونزا الطيور في مصر عام 2006.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بعد أن ارتفعت أسعار العلف بمبلغ قدره 400 جنيه، من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على صغار التجار، حيث أنه ومع توقعات انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع القوى الشرائية في الأسواق، إلا أنهم سيحرصون على شراء العلف الخاص بالدواجن.