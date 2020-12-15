محمد رياض لـ"الوطن": "القدر منع محمود ياسين من تسلم تكريمه بنفسه"

قال الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح المصري، إن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، كان مقرر له قبل وفاته بــ4 أشهر، وذلك لمجهوده الكبير في المسرح المصري، على مدار أعوام كثيرة، لكن القدر هو الذي منعه من التكريم.

وأشار رياض في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أن ذلك التكريم ليس رد على مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أن مهرجان القاهرة السينمائي، تناسى الراحل، بالرغم من أنه علامة من علامات السينما، وعدم إهداء الدورة لروحه، شيء غير جيد، أما عن إهداء حفظي الدورة للراحلين في حفل الختام، أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الراحل، كان له أكثر من تكريم في مهرجان القاهرة، لكن إهداء الدورة له، وأنها تحمل اسمه كان أمر ضروري لكنه لم يحدث.

ويصاحب المهرجان القومي للمسرح مجموعة جديدة من الاصدارات ومنها كتاب "محمود ياسين فارس المسرح المصري"، من تأليف محمد قناوي، وكتاب "صلاح السعدني.. ابن الحلم واليقظة"، من تأليف أحمد خميس، كتاب "المنتصر بالله.. ضحكة سعيدة"، تأليف أحمد محمد الشريف، وكتاب "سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري"، تأليف دكتور مصطفى عبدالحميد.

وكتاب "نجيب سرور.. فارس الميثولوجيا المصرية"، تأليف الدكتور أشرف الصباغ، وكتاب " عباس احمد.. راهب المسرح المصري" تأليف الدكتور احمد عزت، هذا بالإضافة إلى دليل المهرجان وكتاب للشهادات والندوات والمحاور الفكرية ويصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية لتغطية كافة فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما يرأس تحريرها الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني .

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر تقام تحت عنوان "دورة الآباء" وذلك للاحتفاء بجيل رواد المسرح المصري ويقام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير 2010، بمشاركة 28 عرضا مسرحيا، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيسا والفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان القدير محمد رياض، والفنان جرحي شكري بشاي، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.