محمد رياض لـ"الوطن": لم نحدد موعد جنازة محمود ياسين حتى الآن

أكد الفنان محمد رياض، وفاة الفنان محمود ياسين، عن عمر يناهز الـ79 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

وقال "رياض" لـ"الوطن"، إن الأسرة لم تحدد حتى الآن موعد الجنازة.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري، مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم محمود ياسين فنيا، في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، وحكاية بنت اسمها مرمر، وحب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين، وبداية الألفية الجديدة، فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية: "أبو حنيفة النعمان، وضد التيار، وسوق العصر، والعصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، وعمرو محمود ياسين.