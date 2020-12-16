التحقيقات: مغتصبا مريضة السرطان وضعا السكين على رقبتها وقيدا ابنتها

تسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة اغتصاب مريضة السرطان على يد سائق توتوك وصديقه، داخل منطقة زراعية في القليوبية، وأثبت التقرير أن المجني عليها تعرضت لاغتصاب وحشي خلال مقاومتها ما أحدث لديها تهتك شديد في الرحم.

وأضحت تحقيقات النيابة من خلال آخر جلسة استجواب للمتهمين أنهما اغتصبا المريضة داخل الزراعات بعد أن هددها بالقتل ووضعا السكين على رقبتها، بعد أن قيدا ابنتها من قدميها ويديها على بعد أمتار من مسرح جريمة الاغتصاب الجماعي للسيدة.

التحقيقات: الجريمة حدثت بعد جلسة كيماوي

وأوضحت مصادر قضائية، أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الواقعة وسوف تحيلها إلي محكمة الجنايات خلال أيام، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت الجريمة، إذ أنه الدليل الفني المعتمد لديها لتوثيق الاتهام.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمة تعرضت للاغتصاب بعد خروجها من المستشفى وتلقيها جرعة علاج الكيماوي لمعاناتها من مرض السرطان، وأنّها كانت بصحبة ابنتها في توتوك استقلتاه بقصد توصيلها إلى منزلها، لكن سائق التوتوك اتصل بصديقه الذي قابله في الطريق واستقل التوك إلى جانبه، وانحرف إلى طريق يؤدي إلى منطقة زراعية واغتصبا السيدة، وهدداها بذبح ابنتها إن لم تستجب لهما.

وبعد ساعات من بلاغ المجني عليها لمباحث القليوبية، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، وأحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

النيابة توجه تهمتي الاغتصاب والتهديد للمتهمين

ونسبت النيابة للتمهمين، تهمتي الاغتصاب تحت تهديد سلاح أبيض، وحيازة سلاح أبيض، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها وابنتها على مدار 4 ساعات، شرحا فيها مأساة اختطافهما ثم اغتصاب السيدة بالإكراه.

كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز قليوب بشأن الواقعة، كشفت استقلال المجني عليها "توك توك" عقب خضوعها لجلسة علاج كيماوي من مرض السرطان بأحد المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.

السائق عزم صديقه

وأثناء السير في الطريق استدعى سائق "التوك توك"، المتهم الثاني الذي التقاه في الطريق، ثم فوجئت المجني عليها بانحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثاني بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض.

وتناوب المتهمان الاعتداء على الضحية ومواقعتها كرها عنها، وتركاها في مكانها في حالة إعياء شديدة، ثم غادرا المكان، وتمكنت ابنتها من الاستغاثة بعد مرور الوقت، وأبلغت الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من تحديد المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، ثم إحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.