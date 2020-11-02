خالد الصاوي يعتذر للثنائي صلاح السعدني ونبيلة عبيد: العتب على النظر

اعتذر الفنان خالد الصاوي من الفنان صلاح السعدني والفنانة نبيلة عبيد، لإغفاله ذكر اسميهما وقت تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي اختتمت فعالياته الجمعة الماضية.

وغرّد "الصاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل الأستاذ صلاح السعدني والأستاذة نبيلة عبيد وغيرهما، رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها، ولكن العتب علي النظر والله بالذات علي المسرح بلا نظارة قراءة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد منح الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الرابعة، تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.

وأهدى "الصاوي" تكريمه لعدد من النجوم والنجمات، وهم لبني عبدالعزيز، حسين فهمي، ميرفت أمين، عادل إمام، شهيرة، محيي إسماعيل، سمير غانم، يوسف شعبان، يحيي الفخراني، بوسي.

ودخل الصاوي في نوبة بكاء علي المسرح، تأثرًا بفيديو شهادات زملائه داخل الوسط الفني عنه، والذي تحدثت فيه الفنانة منة شلبي والفنان صبري فواز والمخرجان أحمد نادر جلال ومروان حامد، مبديا اعتزازه بالتكريم واصفا إياه بأحد المهرجانات الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

وقال الصاوي، لـ "الوطن"، إنه شعر بتثمين مسيرته الفنية بهذا التكريم، متجهًا بالشكر للمهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس علي منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، مضيفًا أنه علم بخبر التكريم من انتشال التميمي، مدير المهرجان، الذي تواصل معه هاتفيًا وأبلغه بالخبر السعيد.

وتابع: كنت عائدًا للتو منهكًا من التصوير، ولكن سرعان ما زال التعب بعد سماعي لنبأ التكريم، وشعرت بانتعاشة تسري في جسدي، واستعدت حينها ذكريات بداياتي الفنية ومبلغ الـ125 جنيه كأول أجر تقاضيته من قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري.