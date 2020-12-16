عضو بـ "أكسفورد": ظهور سلالات جديدة من كورونا لن تؤثر على اللقاحات

علق الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لتطوير اللقاحات، على تصريحات وزير الصحة البريطاني بوجود سلاسة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وحتى يتم التأكد منها لن تؤثر على ظهور لقاحات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on".

وأضاف "سالمان"، أنه حال التأكد من هذا التحور لن يمس كثيراً اللقاحات لأنها لاتؤثر على الجزء البروتيني الذي يعتمد عليه اللقاح والتي بدورها تحفز جهاز المناعة وبالتالي هو شئ غير مفزع خاصة أنه منذ بداية الجائحة شهد الفيروس نحو 30 طفرة، لكنها لم تؤثر على نتائج اللقاحات المطروحة الان من ناحية الاستجابة المناعية لكونه مرتبط بفكرة ارتباط الفيروس بمستقبلاته في خلايا الانسان ".

وعن تطوير لقاح "أسترازينيكا "، والانباء التي رشحت عن إندماجه مع " سبوتنيك " الروسي رد :"ما تم إلى الان تم نشر البحث بصورة رسمية وهو البحث الوحيد الذي نشر بشكل رسمي على مستوى اللقاحات المطروحة سواء فايزر أو موديرنا وأتوقع إعتماده خلال أيام خاصة أن فيه شركات بدأت بالفعل في الانتاج "

وأكمل : "خطة الاندماج لازالت قيد الدراسة وشكل الاندماج سيكون عبر دمج الجرعات و ما سيطرح قريبا هو دمج جرعتين من استرازينيكا واللقاح الروسي لكل واحد منهما لكن استرازينيكا سيطرح بشكل منفصل "، مشددًا أنه في حال الحصول على لقاح كورونا فهذا لا يعني التوقف عن ارتداء الكمامةقائلاً : " احنا عايشين بالكمامة سنة كمان ".