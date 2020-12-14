عزل راكب جابوني في مطار القاهرة بسبب فيروس كورونا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا من دولة الجابون، قبل سفره على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الجابون، بسبب حمله شهادة تحليل "PCR"، إيجابية الخاصة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية حياله ونقله إلى أقرب مستشفى عزل من المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الجابون، تلاحظ إيجابية نتيجة شهادة تحليل "PCR" الخاصة بأحد الركاب المسافرين ويدعي "P. M"، جابوني الجنسية.

على الفور تدخل أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، وتم عزل الراكب واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، لنقله إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبي، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

تجارة البضائع العالمية تواصل تحقيقها للنمو التصاعدي خلال الأشهر الماضية

من جانب آخر، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، خلال بيان له، أن تجارة البضائع العالمية، واصلت تحقيقها للنمو التصاعدي خلال الأشهر الماضية، بحسب منظمة التجارة العالمية، على أن هذا النمو لن يكون كافياً لمواجهة الانخفاض 9.2% على أساس سنوي بالمقارنة مع عام 2019.

ومن المتوقع أن يتعافى هذا المعدل ليسجل نمواً سنوياً بنسبة 7.2% خلال العام 2021، ويعكس العامل العالمي لمؤشر مديري المشتريات التغيرات التي طرأت على الإنتاج العالمي، التوظيف، الأعمال الجديدة، والأعمال المتراكمة والأسعار ، التي يشير إلى مواصلة التعافي الإقتصادي خلال الربع الرابع من 2020 على الرغم من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في العديد من الأسواق.

المدير العام الإتحاد الدولي للنقل الجو: الشحن الجوي عادة ما يكون أكثر نشاطاً خلال فترة نهاية العام

وكان ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي، قال إننا نشهد استمرار العودة التدريجية للطلب على الشحن الجوي خلال الربع الرابع من العام الجاري، إلا أن قطاع الشحن يشهد تحديات في مواجهة النقص في السعة بسبب التوقف المستمر لطائرات الركاب في المدرجات، على الرغم من أن الشحن الجوي عادة ما يكون أكثر نشاطاً خلال فترة نهاية العام، حيث يقوم المتسوقون بطلب منتجاتهم عبر المنصات الرقمية والتي يتم توصيل 80% منها عن طريق الجو، فإن أزمة سعة الشحن ستؤثر بشكل كبير على الأشهر الأخيرة من 2020، كما سيصبح الوضع أكثر خطورة عند البدء بنقل وتوزيع لقاح فيروس كورونا حالما يكون جاهزاً".