رامي رضوان يعلن تعافيه من فيروس كورونا: "قلتلكم هخلص عليه"

أعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد- 19"، بعد إعلان سلبية مسحته الأخيرة.

ونشر "رضوان"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له معلقًا عليها: "المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل، مش قلت لكم هخلص عليه".

وأضاف: "بس الحقيقه مش جدعنة مني، أنا بفضل ربنا صمدت نفسيا، وكنت راضي بقضاء الله.. إنما الشفاء.. بعد فضل ربنا الكبير.. يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهور العظيم اللي ربنا يبارك لي فيه، وفي كل من دعا حتى في السر".

وتابع: "أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم، أنا الحمد لله بخير وزي الفل، ربنا كرمني من وسع، ولكل من سأل.. ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة.. راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC".

وأتم: "يا رب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل ومكروه.. وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض وأنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد، حفظكم الله جميعًا".