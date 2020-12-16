برلماني: الشيوخ سيكون بيت الخبرة والحكمة.. والشعب بدأ يثق في الشباب

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البرلمان بغرفتيه سيمثل تنوعا ديموقراطيا وتشريعيا في مصر، مثنيًا على تشكيل مجلس الشيوخ الذي يضم الخبراء والمتخصصين.

وقال "القط"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مجلس الشيوخ سيعالج بعض القصور الذي كان متواجدًا في بعض مشروعات القوانين، مشيرًا أن بعض مشروعات القوانين لم يكن يتم التعامل معها بحرفية واحترافية، معتبرًا أن مجلس الشيوخ سيكون بيت الخبرة أو بيت الحكمة والعقل المفكر للبرلمان، وأن الشباب سيمثل الذراع الديناميكية للخبرات بالمجلس.

وأعرب "القط"، عن سعادته بسبب زيادة الثقة من المجتمع المصري في الشباب واختيارهم لتمثيل الشعب في مجلس النواب ووجودهم في القوائم والفردي كأحد مفاجآت المجلس، وأن الشعب المصري بدأ يثق في هذا الجيل، وأن لدى هذا الجيل أفكار جديدة وطاقة وأفكار خارج الصندوق وتلاحم مع المجتمع المصري.

وتابع: "أعتقد أن المواطن المصري هيلاحظ فرق كبير" مضيفًا: "عندنا أزمة وجائحة عالمية زي فيروس كورونا مأثرة على العالم كله ومهم نكون طموحين وندور على استقرارنا وخلينا دايما فاكرين أن فيه أزمة مأثرة على اقتصاد العالم كله، وأن فيه تحول سياسي في العالم كله بنجاح الرئيس الأمريكي الجديد"، مشددًا على ضرورة تثقيف الشعب المصري بخصوص هذه التحولات.