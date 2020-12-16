برلماني: الشباب سيمثل الذراع الديناميكية بمجلس الشيوخ

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن طبيعة تشكيل مجلس الشيوخ، عبارة عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، ما سيساعد على علاج بعض الثغرات الموجودة في مشروعات القوانين، كما أن الشباب سيمثل الذراع الديناميكية للخبرات بالمجلس، الذي يعد مجلس حكمة.

وأضاف "القط" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن تمثيل الشباب في مجلس النواب ستزيد من ثقة المجتمع المصري به، سواء المتواجدين في القوائم أو على النظام الفردي، وفوزهم في النظام الفردي كان أحد المفاجآت، ومن الواضح أن المجتمع المصري وثق في هذا الجيل، مشيرا أن الشباب لديهم أفكار خارج الصندوق وتلاحم مع المجتمع.

وأوضح أن العالم يواجه جائحة عالمية تتمثل في فيروس كورونا تؤثر على الاقتصاد العالمي، ويجب على المواطنين إدراك ذلك، كما يوجد تحول سياسي يشهده العالم بعد نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بانتخابات المرحلة الثانية والأخيرة، والتي حصد خلالها حزب مستقبل وطن مقاعد الأغلبية بحصوله على 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية، فيما خسر 200 نائب حالي الانتخابات، في مقابل احتفاظ 176 نائبا بمقاعدهم النيابية، فيما تم تأجيل حسم مقعد دائرة دير مواس بالمنيا لأجل غير مسمى.

وعن أبرز الفائزين بجولة الإعادة جاء أبرزهم النائب عمرو السنباطي بدائرة مدينة نصر، وأحمد الشرقاوي بدائرة المنصورة، وضياء الدين دواود بدمياط ومحمد عبدالعليم داود بكفر الشيخ، وعلي عبدالونيس في البساتين، فيما ضمت قائمة أبرز الخاسرين النائب أحمد طنطاوي، والنائب أكمل قرطام، والنائب إلهامي عجينة، والمرشحة سمر فرج فودة في مصر الجديدة.

وطبقا لنتيجة الانتخابات، جاءت حصة الأحزاب والمستقلين بمقاعد المجلس الجديد الـ568، وذلك قبل تعيينات رئيس الجمهورية، حيث تصدر حزب مستقبل وطن النتائج بحصده 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية.

وطبقا للنتائج سيكون حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بحصوله على أكثر من 50% من مقاعد مجلس النواب الجديد، وذلك بعد فوز 315 مرشحا منتميا له بالسباق الانتخابي، بينما حل المستقلون بالمركز الثاني بـ93 مقعدا، بينما جاء بالمركز الأخير حزبا العدل وإرادة جيل.