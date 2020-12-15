عضو "الشيوخ": مصر في بداية مسار ديمقراطي حقيقي.. والمعارضة "مش موضة"

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إن كان هناك الكثير من القراءات بشأن البرلمان عام 2020، القراءة الأولى أن هناك حزب أغلبية، والقراءة الثانية المقارنة بالبرلمانات الماضية، التي كان يتواجد حزب الأغلبية فيها 80% و90%، ولكن حزب الأغلبية في الوقت الحالي، 55% فقط، وهو تغير واضح في البرلمان.

وأضاف "عمر"، خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحياة السياسية المصرية في الماضي، كانت تسير بشكل أن حزب الأغلبية يسير بـ80%، ووصل في عام 2010 إلى 96%، فلم يكن المشهد السياسي به تنوعية بشكل كبير، ولكن في الوقت الحالي 45% خارج نطاق حزب الأغلبية تكرس أن مصر على بداية مسار ديمقراطي حقيقي به تعددية، لأن مصر بها 13 حزبا داخل البرلمان إلى جانب المستقلين.

وتابع أن التعددية ما بين المستقلين وما بين الأحزاب خارج الأغلبية، تثري الحياة السياسية، وتدل على نضوج الوعي السياسي وبدء رسم خريطة جديدة لديمقراطية حقيقية وليست ديموقراطية شكلية.

وأردف أن وعي المصريين السياسي ارتفع بشكل كبير، والناخب أصبح يميز وأصبح يثبت أن له صوت وكلمة في الصندوق، وانه سيغير النائب إن لم يفي بطموحات الشعب، وهذه بداية النضوج السياسي، موضحًا أن مصر تأخرت في النضوج السياسي بسبب التحديات الامنية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ورغم كل تلك التحديات إلى جانب تحدي جائحة كورونا مصر الآن تعلن أنها دولة قوية قادرة راسخة وأنها لا تهتز بأي أزمات أو قنوات خارجية تسعى للخراب فيها.

وواصل أن المعارضة ليست "موضة" ولكن لها أصولا وقواعد، أن يكون هناك سياسات وبرامج، ومن الطبيعي أن يكون هناك معارضة في ظل تواجد 13 حزبا مختلفين في أفكارهم وتوجهاتهم بشكل كبير