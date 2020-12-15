في أول ظهور لوالدته.. عمر كمال: عارف إنها مش راضية عني (فيديو)

تنفرد جريدة "الوطن"، بأول حوار مع المطرب الشاب عمر كمال، بصحبة والدته السيدة منى عباس، في أول ظهور إعلامي لها.

وكشف عمر كمال، خلال حديثه لـ"الوطن"، عن عدم رغبة والدته في تواجده داخل مجال الغناء، ولم تدعمه منذ ارتباطه بهذا الفن قبل نحو 14 عامًا، قائلاً: "عارف إن أمي مش راضية عن سكتي في الغناء، وكانت متخوفة بشدة في البداية لاعتقادها بأن المجال سيجذبني في مسارات غير مرغوب فيها".

وتابع: "بات لدى أمى شيء من الطمأنينة في الوقت الحالي، إنني لم أتغير بعد نجاحي في الغناء، ولم اكتسب أي صفات سلبية، كما أنني بار بها وبأخواتي".

وأعرب عن استيائه من الانتقادات التي توجه له ولوالدته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات ودهشة عن دخوله مجال الغناء رغم أنها منتقبة، قائلاً: "أمي ربتني وعلمتني وعرفتني الصح من الغلط.. وقالت لي امشي في السكة اللي أنت عايزها".

وأكد أنها لا تدعو له بتحقيق المزيد من النجاحات في الغناء، موضحا بقوله: "لما بطلب منها تدعي لي.. مش بتدعي لي بالنجاح في الغناء وإن ربنا يكرمني في المجال وكده.. لأ.. تدعي تقولي ربنا يمشيك في طريق يكون راضي عنه".

وكان المطرب الشاب عمر كمال، قد احتفل مؤخرًا بتصدر 4 من أعماله الغنائية، ضمن قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وكتب كمال، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات"، متابعًا: "إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لكل الوطن العربي وعدينا الوطن العربي.. والشارع والناس تعرفنا كويس وتعرف نجاحنا".