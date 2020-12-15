فيديو.. والدة عمر كمال: طلبت استبعاد لورديانا من كليب "أنتي معلمة"

كشفت السيدة منى عباس، والدة المطرب الشاب عمر كمال، في أول ظهور إعلامي لها، عن موقفها من إعلان ابنها التعاون مع الراقصة البرازيلية لورديانا، في كليب "أنتي معلمة"، قبل أن يتراجع عنها، بعد مناشدات الجمهور له.

وقالت والدة عمر كمال، خلال حوارها مع "الوطن": "أنا من ضمن الجمهور اللي ماكنتش عاوزة لورديانا"، موضحة أنها تتواصل مع ابنها حال إبداء أي ملاحظات على أعماله أو بخصوص نشره صوره عبر منصات المواقع التواصل الاجتماعي.. هو حبيبي بيستجيب لما بطلب منه كده".

وأشارت إلى مطالبتها له أكثر من مرة، بعدم نشر صور سياراته عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما في ظل الانتقادات التي يتلقاها، قائلة: "مفروض مينشرش الصور دي، عشان ماحدش يعرف حجم المعاناة اللي تعرض لها، واشترى الحاجات دي بعد أد إيه.. وفيه ناس بتضايق إنها موصلتش لنفس المستوى اللي وصل له عمر ابني"، متابعة: "ماحدش بيحمد ربنا على اللي هو فيه.. والنعمة اللي في إيده".

وكان عمر كمال، قد أعلن عبر حسابه بإنستجرام: "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني"، وذلك قبل طرحه بأيام وتحقيقه أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وتحدت الراقصة البرازيلية لورديانا، بعدها عمر كمال وحمو بيكا، بعد استبعادها من كليب "انتي معلمة".

وأطلقت لورديانا تحدي الرقص عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على أغنية "انتي معلمة".

وكتبت لورديانا: "شارك في تحدي انتي معلمة مع أصحابك، أنت حر في تصميم رقصة خاصة أو اتباع نفس خطواتي، سأنشر أفضل العروض أفضل الرقصات عبر الاستوري الخاص بانستجرام أريد أن أرى كل البنات معلمة.. بحبكم جميعا".