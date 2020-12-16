عاجل.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطارا غزيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وطمأنت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد داخل هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن القلق من الطقس، الأربعاء في محافظة القاهرة، قائلة إن الأمطار لن تكون شديدة مثلما يتوقع البعض، والأمطار متوسطة الشدة على محافظة القاهرة، وستكون على فترات متفرقة من اليوم، ومن الممكن أن تؤدي إلى تجمعات للمياه في بعض المناطق، لذلك جاء قرار تعطيل الدراسة من الدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجاء القرار لتجنيب الطلبة أي مشكلات أو وجود أي أزمات مرورية، بسبب تجمعات المياه.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأمطار تستمر اليوم الأربعاء، ويوم الخميس ستكون الأمطار بسيطة، وبالنسبة للسواحل الشمالية، ستكون الأمطار غزيرة، خاصة على الساحل الشرقي للبلاد، أمطار من متوسطة لغزيرة الشدة، وبعض المحافظات في الوجه البحري مثل الدقهلية والغربية والشرقية، ستكون أمطار من متوسطة لغزيرة ومن الممكن أن تشهد أمطار رعدية.

وتابعت أنه يوم الخميس، ستكون أمطارا خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ولكنها لن تكون مؤثرة على أي شيء.

وأردفت أن هناك تنسيقا تاما بين جميع المحافظات والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهناك اتصال مباشر بين رئيس هيئة الأرصاد الجوية والمحافظين، والتوافق على قرار تعطيل الدراسة، بعد معرفة رؤية الهيئة في شدة الأمطار، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة من عدمها.

وواصلت أن المحافظات التي من الممكن ان تتعرض لأمطار متوسطة لغزيرة وتجمعات مياه في محافظات مثل دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، وكفر الشيخ.

وناشدت المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة والأيام المقبلة، وذلك خاصة كبار السن والأطفال.