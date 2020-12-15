أمطار غزيرة على مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي

شهدت محافظة مطروح هطول أمطار غزيرة ضربت المحافظة مع الساعات الأولى من مساء اليوم الثلاثاء، من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً، مروراً بالساحل الشمالي ومدينة العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، وحتى النجيلة وسيدي براني.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ، حيث وجه المحافظ، اللواء خالد شعيب، جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في التعامل السريع مع مياه الأمطار، وسحب وشفط تراكمات مياه الأمطار أولاً بأول على الطريق الدولي الساحلي ومداخل المدن، لتيسير حركة المواطنين والسيارات، مع حالة الطقس غير المستقرة والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وتكاتف جميع الجهود للجهات المعنية.