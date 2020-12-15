الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة مع نهاية اليوم وطقس غير مستقر غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء، وبدأت أمس بارتفاع درجات الحرارة، التي كانت أعلى من المعدلات الطبيعية لها، بحوالي 4 درجات ووصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ27 درجة.

وأضافت شاكر خلال حديثها مع جاكلين ماهر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" أن درجات الحرارة انخفضت أمس حوالي 5 درجات مئوية ووصلت لـ22 درجة مع نشاط مثير للرياح والأتربة على معظم مناطق الجمهورية وخصوصا مناطق الوجه البحري والشمالية والقاهرة وانخفضت معاها الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والطرق الصحراوية.

وأشارت شاكر لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى اليوم، بحوالي 3 درجات وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة من 19 لـ20 درجة مئوية، وتستمر منخفضة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لافتة للشعور بالبرودة في فترات الليل وأثناء ساعات الصباح الباكر، وخاصة مع استمرار لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتقل معها الرؤية الأفقية مرة أخرى وبدأت تقل بالفعل على الطرق الصحراوية والسريعة.

ونوهت شاكر، بأن سرعات الرياح ستهدأ يوم الأربعاء على بعض المناطق ولكن تستمر الرياح على المناطق الشمالية ولكنها غير مصحوبة بالأتربة، مشيرة إلى أن الأمطار بدأت خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد يوم الأحد، وبدأت أمس وحتى الآن أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد السلوم ومطروح والأسكندرية ورشيد وبلطيم وتستمر هذه الأمطار وتمدت للوجه البحري وخصوصا شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

واستكملت شاكر، أنه متوقع نهاية اليوم، فرص أمطار خفيفة جدا على القاهرة، ولكنها تزيد غدا الأربعاء، وتكون أمطار متوسطة على القاهرة.