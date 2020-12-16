استقرار الدولار و23 بنكا الأكثر بيعا وشراء في بداية تعاملات اليوم

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، استقرارًا سعريًا في جميع البنوك وشركات الصرافة المصرية.

وجاءت 23 بنكًا الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار في مصر، منها كريدي أجريكول، والبركة، وبلوم، والأهلى الكويتي بيريوس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والعقاري المصري للتنمية، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، والأهلي المتحد، وقطرالوطني، و"hsbc"، ليباع بـ15.78 مقابل 15.68جنيه للشراء .

فيما جاء بنك الاستثمار العربي الأقل سعرًا لشراء الدولار بـ 15.64، وكذلك بيعه بـ15.74 جنيه.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن السيولة الخاصة بالدولار متوفرة لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، وذلك توفير السلع الاستراتيجية اللازمة للمواطنين.

أسعار شراء وبيع العملات الأوروبية

سجّلت 10 بنوك أعلى سعر لشراء اليورو في مصر، وهي بلوم، والأهلي الكويتي بيريوس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وذلك بـ 19.04جنيه، فيما سجّل بنك المصري لتنمية الصادرات الأعلى سعرًا لشراء الإستراليني بـ21.07 جنيه.

أسعار شراء وبيع العملات العربية

سجلت 6 بنوك في مصر أعلى سعرًا لشراء الريال السعودى بـ 4.18 جنيه، وهي بلوم، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وقطر الوطني.

فيما سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر شراء له فى مصر في 7 بنوك بـ 4.27 جنيه، وهي بلوم، والمصري الخليجي، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".