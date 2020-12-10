سعر الدولار الأمريكي اليوم 10/12/2020 في مصر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 10 ديسمبر 2020، في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، من بينها بنك مصر والإسكندرية وقناة السويس، وترصد "الوطن" سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، وكذلك سعر الشراء، في ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها للقراء.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

جاء سعر بيع الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.72 أما سعر الشراء فسجل 15.62 مسجلا استقرارا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

سجل سعر بيع الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم 15.74 أما سعر الشراء فسجل 15.64، بارتفاع قدره قرشا واحدا مقارنة بتعاملات أمس للشراء والبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر بيع الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني 15.74 أما سعر الشراء فسجل 15.64.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

سجل سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نفس أسعار البيع في بنكي الإسكندرية والكويت الوطني ليباع بسعر 15.74 أما سعر الشراء فهو 15.64.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر بيع الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 15.73 أما سعر الشراء فسجل 15.63، مسجلا ارتفاعا قدره قرشا واحدة مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات حيث سجل للبيع 15.72 و 15.62 للشراء، وقرشان مقارنة بأسعار أمس حيث سجل سعر البيع خلال تعاملات أمس15.71 والشراء 15.61.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر بيع الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي "EG" اليوم 15.74 أما سعر الشراء مقابل العملة المحلية فسجل 15.64.