سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-12-2020 في مصر: يواصل الاستقرار

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الحالي، إذ شهدت العملة الأمريكية على مدار الأشهر القليلة الماضية، تذبذبًا واضحًا في سعر الصرف مقابل سلة من العملات.

وترصد "الوطن"، متوسط سعر الصرف مقابل الجنيه، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر مكسب يومي أمام الدولار

وخلال تعاملات أمس الاثنين، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، بفضل الآمال في أن تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تجارة حرة، وذلك بعد قرار تمديد المفاوضات عقب انتهاء المهلة السابقة أول أمس الأحد.

وجرى تداول الدولار، قرب أقل مستوى في عامين ونصف، مقابل العملات الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يختتم غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعلن صناع السياسات عن زيادة المشتريات من أدوات الخزانة طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العائدات.

ونقلًا عن وكالة "رويترز"، فقد حذر بعض المحللين من أن صعود الإسترليني، قد لا يدوم في ضوء أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لم يتمكنا مرارًا من تضييق هوة الخلافات، واستمرار خطر أن تعاني التجارة والشركات من حالة فوضى دون اتفاق.

وقال كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى "آي جي للأوراق المالية" في طوكيو جونيتشي إيشيكاوا: "هذا صعود مؤقت للإسترليني، لكن مازال من غير الواضح إن كان بالإمكان تحاشي عدم إبرام اتفاق. صفقة جزئية تتضمن اتفاقا لإجراء مزيد من المفاوضات في العام المقبل، قد تنقذ الإسترليني، لكن أي شيء أقل سيفضي إلى تجدد البيع".

وقفز الإسترليني 0.72% إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ ديسمبر الماضي، وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53% إلى 91.10 بنس.

وسجل مؤشر الدولار 90.775 نقطة أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل مستوى في عامين ونصف العام.

ورجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يستمر الدولار الأمريكي في هبوطه، خلال العام المقبل، وذلك على الرغم آمال التعافي الاقتصادي في ظل إطلاق حملات التلقيح ضد الوباء في كثير من دول العالم.