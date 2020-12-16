بايدن يختار منافسه الانتخابي السابق لتولي حقيبة النقل

وقع اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على منافسه السابق في الانتخابات بيت بوتيجيج، ليكون مرشحه لتولي وزارة النقل في الإدارة الجديدة للولايات المتحدة.

وذكر بايدن، في بيان، أنّ وزارة النقل بها تحديات متشابكة، سواء ما يخص الوظائف أو البنية التحتية أو قضيتي المساواة والتغير المناخي، وهي كلها قضايا تعهد بالاهتمام بها.

وقال الرئيس المنتخب: "أثق في العمدة بيت لتولي هذا المنصب برؤية جريئة وثاقبة وجودة عالية، وأنّه سيتمكن من تجميع جهود العاملين للقيام بأعمال عظيمة".

ومن المقرر أن يعلن بايدن ترشيحه لبيت رسميا في وقت لاحق.

يذكر أنّ بوتيجيج، العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، كان منافسا لبايدن في الترشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أن يتنازل.