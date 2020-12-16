حل مشكلة التوك توك في حدائق القبة يا محافظ القاهرة

نعاني نحن سكان منطقة حدائق القبة من انتشار مركبات "التوك توك" في شوارع المنطقة بكثافة شديدة، وخاصة في الشوارع الرئيسية، وأهمها شارع مصر والسودان أحد أكبر وأهم شوارع المنطقة، والذي يربط المنطقة بميدان حدائق القبة، حيث يقع القصر الرئاسي، وللأسف انتشار التوك توك في الشوارع أدى إلى تفشي الفوضى، خاصة وأن سائقو التوك توك اعتادوا أن يسيروا في الشوارع بسرعة جنونية، وفي أوقات كثيرة يسيرون عكس الاتجاه، ويفرضون بلطجتهم الشخصية على الشارع في ظل غياب الرقابة من حي حدائق القبة، ومن شرطة المرور، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حل مشكلة انتشار التوك توك وانقاذنا من الفوضى التي عمت شوارع المنطقة.

عن أهالي المنطقة

ملاك ممتاز وهيب