بريد الوطن.. دروس مستفادة من عيد ميلاد الرئيس

فى يوم التاسع عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل الرئيس السيسى بيوم ميلاده وسط أهله وأحبائه، ويحتفل معه شعب مصر الأبىّ بعام جديد من الكفاح والإنجازات التى يقوم بها سيادته من أجل راحة وسلام وأمان كل فرد من هذا الشعب الأبىّ.. الرجل الشجاع المغوار الذى لم يتردد لحظة فى حمل روحه على كفه تلبية لنداء هذا البلد الكريم... فكان لا بد من وجود من يتحدث عنه لنتعلم المزيد من الدروس من حياته.

وكانت خير من تتحدث عنه فى هذا اليوم هى السيدة قرينته، فرافقته خطوة بخطوة بدأت معه من الصفر، فكان حواراً شيقاً ممتعاً أدارته بلباقتها المعهودة الأستاذة «إسعاد يونس» لما تتمتع به من لياقة وذوق وحرفية فى إدارة الحوار، فهو درس مستفاد لكل الإعلاميات الجدد فيتعلمن كيف يكون الحوار مع الشخصيات المهمة فى البلاد، فأظهرت لنا الأستاذة إسعاد من خلال أسئلتها البسيطة الوجه الآخر لسيادة الرئيس وعائلته البسيطة الذى لم نعرفها من قبل، وكيف يمارس حياته الطبيعية مثله مثل أى مواطن على أرض مصر الطيبة، شاهدنا من خلال الحوار كم كانت قرينة سيادته مثلها مثل أى امرأة عادية، فهى أم وجدة مصرية لها أولاد وأحفاد تحبهم وتجلس معهم وتعطيهم من وقتها رغم مشغولياتها.

ياسمين مجدى عبده

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