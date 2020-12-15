بريد الوطن.. قصر على الرمال

أبنى لى قصراً على الرمال

قصراً بدون مال

بين الغدو والراحة

عشت معه حالة من السجال

بين العشق والترحال

لكن سرعان ما عاد البال

فعلمت أن دوام الحال من المحال

ومع هذا بنيت قصوراً فى الخيال

وأعيش معها هرباً من ذاك المحال

إياك يا نفسى تنسى أنه من الرمال

عشت معه أحلى وصال

الفكر معه صال وجال

إنى عائد مهما الحلم طال

ما أحلاها من لحظات عشقت فيها القيل والقال

سرعان ما عدت فى الحال

د. ثابت غنام

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