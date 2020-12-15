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محمود مسلم

بريد الوطن.. قصر على الرمال

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أبنى لى قصراً على الرمال

قصراً بدون مال

بين الغدو والراحة

عشت معه حالة من السجال

بين العشق والترحال

لكن سرعان ما عاد البال

فعلمت أن دوام الحال من المحال

ومع هذا بنيت قصوراً فى الخيال

وأعيش معها هرباً من ذاك المحال

إياك يا نفسى تنسى أنه من الرمال

عشت معه أحلى وصال

الفكر معه صال وجال

إنى عائد مهما الحلم طال

ما أحلاها من لحظات عشقت فيها القيل والقال

سرعان ما عدت فى الحال

                                              د. ثابت غنام 

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