بريد الوطن.. قصر على الرمال
كتب:
بريد الوطن
09:56 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
صورة تعبيرية
أبنى لى قصراً على الرمال
قصراً بدون مال
بين الغدو والراحة
عشت معه حالة من السجال
بين العشق والترحال
لكن سرعان ما عاد البال
فعلمت أن دوام الحال من المحال
ومع هذا بنيت قصوراً فى الخيال
وأعيش معها هرباً من ذاك المحال
إياك يا نفسى تنسى أنه من الرمال
عشت معه أحلى وصال
الفكر معه صال وجال
إنى عائد مهما الحلم طال
ما أحلاها من لحظات عشقت فيها القيل والقال
سرعان ما عدت فى الحال
د. ثابت غنام
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