نصائح من "الكهرباء" للمواطنين خلال الطقس السيئ: ابتعد عن أعمدة الإنارة

رفعت القطاعات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وهطول الامطار التي تتعرض لها جميع المحافظات.

وقدمت وزارة الكهرباء، عدد ًامن النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنين مع مهمات الكهرباء في أثناء سقوط الأمطار حفاظًا على سلامتهم مع حوادث الصعق الكهربائي تضمنت ما يلي:

- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة- أكشاك- كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية و"فيش الكهرباء" عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء في أثناء سقوط الأمطار.

وتتابع فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة لقطاع الكهرباء على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فيتمّ على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وأكّد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة ويتمّ أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وناشد المواطنين الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة في حالة وجود أي أعطال مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.