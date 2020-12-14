"جنوب القاهرة": توصيل الكهرباء من خلال مصدرين لعدم انقطاع التيار مطلقا

قال محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء نجحت في التغلب علي التحديات في مجالي الإنتاج والنقل، ومازال العمل مستمرا للتغلب على التحديات التي لازالت موجودة بالتوزيع.

تفادي وجود أي انقطاعات

وقال السيسي، إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، جارِ العمل بها لإنشاء 3 مراكز للتحكم في الجهد المتوسط لبيان العطل والانقطاعات في الكهرباء في وقتها، موضحًا أنه يمكن لمهندس التحكم من عمل مناورة لإصلاح العطل في أسرع وقت، مضيفًا أن الشركة حاليًا تقوم بتوصيل الكهرباء للمشتركين من خلال مصدرين للكهرباء، لتفادي وجود أي انقطاعات، بحيث لو حصل عطل يتم تحويل المشترك مباشرة علي المصدر الثاني دون الشعور بالعطل.

التوسع في تركيب العدادات الذكية

وأشار إلى اهتمام الشركة برضى المواطنين وحل مشاكلهم، موضحًا أن مكتب الشكاوى مفتوح 24 ساعة يوميا، مضيفا أنه تم التوسع في تركيب العدادات الذكية في بعض المناطق ودفع الفواتير من خلال التطبيقات التليفون المحمول، مناشدًا المشتركين بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك، موضحا أن الشركة لديها إدارة للترشيد لتقديم الدعم للمواطنين، وتقدم خدماتها مجانا للمواطنين، موضحا أنه يمكن الانتقال للمنزل المشتركين وقياس الأحمال وتقديم نصائح الترشيد وكيفية الترشيد في استهلاك الكهرباء.

تدوير محولات بقدرات مختلفة

ونجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تركيب محولات بقدرات مختلفة بعدد 675 محولات، وتركيب صناديق جهد منخفض بعدد 1185 صندوق، ومد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1210 كم، بجانب مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 625 كم بالإضافة إلى تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 870 محول، وإحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 1445 صندوق، وإحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 965 كم، وكذلك إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 340 كم.

شباك واحد للحصول على الخدمة

وقامت الشركة بتطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله.