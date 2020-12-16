والدة عمر كمال: كنت بحضر دروس دينية وعرفت أن الأغاني حرام

قالت منى عباس، والدة المطرب الشاب عمر كمال، في أول ظهور إعلامي لها، إنها لا تستمع إلى الأغاني، منذ 30 عامًا تقريبًا، موضحة: "أنا مش بسمع الأغاني فعلاً ومش مهتمة بالمجال ده خالص".

وأوضحت والدة عمر كمال، خلال حواره مع "الوطن"، أنها كانت تسمع الأغاني في فترة شبابها، وأم كلثوم كانت المُطربة المُفضلة لها، بينما انقطعت عن سماع الأغاني كلها، بعد معرفتها بأنها حرام شرعًا، وتداوم على حفظ القرآن الكريم، قائلة: "كنت ضيفة دائمة على الدروس الدينية وعرفت إننا حرام نسمعها إطلاقًا".

وأكدت أنها لم تفرض وجهات نظر بعينها على ابنها "عمر" بشأن الغناء، أو التدخل في طبيعة عمله، بعد اقتناعها بأن الغناء حلال، متابعة: "مش هقول الغناء حلال ولا حرام.. بس هسأل سؤال.. هل في إنسان يتمنى يموت وهو بيغني؟".

وتابعت: "أنا بدعي له ربنا يحفظه ويبعد عنه ولاد الحرم، ويرزقه بطريق يمشي فيه يكون ربنا راضٍ عنه، ولو طريق الغناء يرضي ربنا.. يبقى يكمل فيه".

وأكدت أنها لم تتابع أي فنان أو فنانة، طوال حياتها، باستثناء ابنها "عمر" بعد دخول مجال الغناء، متابعة: "ماكنتش أتمنى وجود عمر في مجال المهرجانات، وأتمنى إن النوعية دي من الأغاني تبقى فترة وتنتهي".

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/736648390590178/

وقالت والدة عمر كمال، خلال حوارها مع "الوطن": "أنا من ضمن الجمهور اللي ماكنتش عاوزة لورديانا"، موضحة أنها تتواصل مع ابنها حال إبداء أي ملاحظات على أعماله أو بخصوص نشره صوره عبر منصات المواقع التواصل الاجتماعي.. "هو حبيبي بيستجيب لما بطلب منه كده".

وأشارت إلى مطالبتها له أكثر من مرة، بعدم نشر صور سياراته عبر المنصات الاجتماعية، لا سيما في ظل الانتقادات التي يتلقاها، قائلة: "مفروض مينشرش الصور دي، عشان ماحدش يعرف حجم المعاناة اللي تعرض لها، واشترى الحاجات دي بعد أد إيه.. وفيه ناس بتضايق إنها موصلتش لنفس المستوى اللي وصل له عمر ابني"، متابعة: "ماحدش بيحمد ربنا على اللي هو فيه.. والنعمة اللي في إيده"