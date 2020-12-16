صورة بالأقمار الصناعية تكشف عن عاصفة شرق المتوسط: تصل لـ50 كيلومتر بالساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة من القمر الصناعي توضح لقطة للدورانية الشديدة التي ترافق العاصفة المتوسطية (midistorm) على شرق المتوسط وسميت الاينا (Elaina)، وذلك تبعًا لمواقع الطقس العالمية.

ومن المتوقع أن تصل سرعات الرياح إلى 50 كم في الساعة صباح يوم الخميس على سواحل بلاد الشام، ويبقى التأثير الأضعف للعاصفة المتوسطية على السواحل المصرية لبعدها عن الساحل ومسارها داخل البحر.

وأوضحت الهيئة أنّ السحب المنخفضة تتكاثر على السواحل الغربية وخاصة (الإسكندرية ومطروح)، ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة، كما تتقدم السحب الرعدية على الساحل الشرقي من (بورسعيد ودمياط والعريش ورفح)، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدّم ساعات النهار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، إنّ هناك أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة اليوم الأربعاء، والتي بدأت منذ فجر اليوم على العديد من المناطق في القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على مدار اليوم.

وأوضحت أنّ الأمطار تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، الفيوم، المنيا، السويس، مشددةً على أنّ معظم محافظات الجمهورية ستشهد أمطارًا اليوم باستثناء محافظات جنوب البلاد لا يوجد بها أي مشاكل والجو مستقر تمامًا.

وكانت الهيئة أصدرت بيانًا أمس يتضمن أماكن سقوط الأمطار على البلاد كالتالي:

الأربعاء 16 ديسمبر

- سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق وهي: الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، المنوفية، رأس سدر، نخل، كاترين، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، وهي: الفيوم، بني سويف، المنيا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الخميس 17 ديسمبر

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وهي: رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية.

- سقوط أمطار خفيفة يوم الخميس بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من الوجه البحري، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.