الأرصاد: معظم المحافظات ستشهد أمطارا على مدار اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة اليوم الأربعاء، والتي بدأت منذ فجر اليوم على العديد من المناطق في القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على مدار اليوم.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأمطار بالنسبة للقاهرة والجيزة ستكون متوسطة، لذلك تم التواصل مع محافظي القاهرة والجيزة وتم تعليق الدراسة اليوم.

وأشارت إلى أنه مع استمرار الأمطار لفترات طويلة خلال اليوم من الممكن أن تحدث تجمعات للمياه أو بعض المشاكل في الطرق والمرور لذلك تم تعطيل الدراسة حتي يكون هناك حماية تامة للأطفال.

وطمأنت "شاكر" المواطنين أن الأمطار متوسطة ولا يوجد منها أي قلق وستكون على فترات متقطعة على مدار اليوم، ومن الممكن أن يكون هناك تجمعات للمياه في بعض المناطق، وبالنسبة للسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ما زالت فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلي غزيرة على السواحل الشمالية وتحديدا بلطيم، رشيد، وتمتد إلى دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، وأيضا المحافظات الشرقية من الدلتا "الشرقية، والدقهلية" وبعض المحافظات من مدن القناة الإسماعيلية، السويس، ومحافظات شمال ووسط سيناء.

وتابعت أن هذه الأمطار تكون خفيفة في بعض المناطق من شمال الصعيد، الفيوم، المنيا، السويس، مشددة على أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد أمطارا اليوم باستثناء محافظات جنوب البلاد لا يوجد بها أي مشاكل والجو مستقر تماما.