الأرصاد: 7 محافظات ستشهد أمطارا غزيرة اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تكون نهايتها اليوم الأربعاء، حيث تمتد الأمطار متوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الحالة التي تشهدها البلاد ليست عنيفة من عدم الاستقرار، وهذه الموجة طبيعية، كما أن الأمطار لن يصاحبها رعد، والشبورة ستكون منعدمة، وقد تظهر بعد غد الخميس، مع قلة فرص سقوط الأمطار، مطالبا السائقين بالقيادة بهدوء.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة ستسقط في محافظات الدقهلية وكفرالشيخ وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وفرص الأمطار على القاهرة متوسطة، ولن ترتقي للغزيرة.

أعلنت 5 محافظات على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وقرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.

كما قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، اليوم، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ولليوم الثاني على التوالي، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بالنسبة للطلاب والمعلمين، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ، في بيان، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية وبجامعة مطروح للطلاب والمدرسين.

كما قرر "شعيب"، تعطيل العمل للسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة، عدا الصف الأول الثانوي، لوجود امتحان تجريبي اليوم، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب.

وفي دمياط، قررت الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم، تعطيل الدراسة الأربعاء، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.