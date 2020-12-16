الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي اليوم والشتاء يبدأ الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الساحل الغربي التي بدأت في الأمطار أمس وكانت من متوسطة إلي غزيرة "مطروح، والإسكندرية"، مستمرة اليوم أيضا فرص سقوط الأمطار عليها لكنها أقل حدة، لذلك محافظة الإسكندرية اليوم لا يوجد بها تعطيل للدراسة، لكن محافظة مطروح مازال تعطيل الدراسة فيها مستمر.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن اليوم هو نهاية حالة عدم الاستقرار، وغدا ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن، لكن ستسمر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق وستكون أمطار خفيفة ولكنها غير مؤثرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومن الممكن أن تصل إلى أمطار خفيفة لبعض مناطق متفرقة من القاهرة لكنها لا يوجد منها أي مشاكل غدا الخميس.

وتابعت بأن البداية الجغرافية لفصل الشتاء الأسبوع القادم، وانتهاء موجه الطقس السيئة اليوم، لكن خلال هذه الفترة لا يوجد أي نشاط للرياح أو الرمال والأتربة المثارة سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فقط على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى انخفضت، والمتوقع لدرجة الحرارة العظمي للقاهرة ما بين 19 و20 درجة، والصغري ما بين 13 و 14 درجة.

ووجهت نصيحة للمواطنين بضرورة القيادة بهدوء في المناطق التي بها أمطار غزيرة، ومتابعة النشرات الجوية خلال فترة التقلبات الجوية وخاصة أن فصل الشتاء قادم، مشيرة إلى أن الشبورة المائية ستبدأ معنا من غدا وستزيد يوم الجمعة والسبت على بعض المناطق.