مصرع عامل وطفلة في حادثي سير بسوهاج

لقي عامل مصرعه داخل مستشفى سوهاج الجامعي متأثرًا بإصابته إثر تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، وذلك بدائرة مركز دارالسلام جنوب شرق سوهاج، كما لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدام سيارة بها أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز سوهاج، ونُقلت الجثة للمستشفى العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بناحية أولاد يحيى بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "عادل.س.ا"، 27 عامًا، سائق، ويقيم الجيزة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "فارس.م.م"، 20 عامًا، عامل، ويقيم بناحية أولاد يحيى بدائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالفخذ الأيمن، ونُقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصوله، وبسؤال قائد السيارة وعم المتوفي "السيد.م.أ"، 55 عامًا، مدرس، ويقيم بذات الناحية نفيا الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج التعليمي بوصول الطفلة "أروي.ح.ا"، 5 سنوات، وتقيم بناحية التلول الشرقية، جثة هامدة إثر حادث سيارة.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتها "شيماء.م.ى"، 34 عامًا، ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة أجرة قيادة "أدهم.خ.ا"، 34 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، ما أدى لوفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبمواجهة قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.