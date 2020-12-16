بعد قرار الرئيس.. السيرة الذاتية لقائد الدفاع الجوي الجديد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، مستشارا عسكريا برئاسة الجمهورية.

وتنشر "الوطن" السيرة الذاتية للواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود منازع، قائد قوات الدفاع الجوي الجديد، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعيينه قائدا للقوات.

وولد قائد قوات الدفاع الجوي الجديد في 11 نوفمبر 1963، وتخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986، ورقي لدرجة اللواء في أول يناير 2016.

المؤهلات العسكرية

- حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوي.

- دورة أركان حرب.

- دورة كلية الحرب العليا.

- دورة كبار القادة.

المناصب القيادية الرئيسية

- تدرج في الوظائف القيادية وصولا إلى قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي.

- رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

الميداليات والأوسمة

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- ميدالية ثورة 25 يناير.

- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.

- نوط الخدمة الممتازة.

- ميدالية ثورة 30 يونيو.

- ميدالية اليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي.