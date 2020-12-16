روسيا تسجل 26 ألفا و509 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 26 ألفًا و509 إصابات جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و734 ألفًا و454 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو كان لها النصيب الأكبر في عدد الإصابات الجديدة بواقع 5028 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3758 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1477 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى تسجيل 596 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 48 ألفًا و564 شخصًا.

كما أوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" أن 26 ألفا و490 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و176 ألفا و100 شخص.