مبيعات وشيفات وويتر.. وظائف شاغرة للشباب بمرتبات تصل لـ7000 جنيه

تعلن وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ضمن مبادرة "طوّر وغيّر"، عن وظائف جديدة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2300 حتى 7 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

مؤسسة خيرية شهيرة

تطلب المؤسسة للتعيين الوظائف الآتية:

1. مندوب تحصيل: تحصيل التبرعات النقدية اليومية طبقا لخطوط السير وايداع المبالغ المحصلة للمؤسسة بوسائلها المختلفة للعمل في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بالشروط الآتية:

- المؤهل: متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- يجب أن يكون لديه موتوسيكل أو رخصة موتوسيكل.

- الراتب: 2425 جنيهًا.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا.

بدل مواصلات، وتأمينات اجتماعية وتأمينات على الحياة.

2. ممثل خدمة عملاء: يكون مسؤولًا عن تنسيق وعرض وتوضيح مشروعات وخدمات المؤسسة للمتبرعين الحاليين والمحتملين والرد على جميع الاستفسارات، والتأكد من رضا العميل والتأكد من أنّ ما تقدمه المؤسسة على مستوى توقعاته، وذلك للعمل بالقاهرة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- الوظائف متاحة للإناث.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- اللغة المطلوبة: العربية والإنجليزية.

- المرتب: 2300 جنيه شهريا.

تأمينات اجتماعية.

3. ممثل تمويل مباشر: تمثيل المؤسسة في أكشاك التبرعات الموجودة في المولات والنوادي والتعريف بالأنشطة والحملات للعملاء والمتبرعين وجمع التبرعات.

- أماكن العمل: القاهرة - المنصورة - الإسكندرية – 6 أكتوبر - مدينة العبور - القاهرة الجديدة.

- المؤهل عالِ: للذكور وإناث والسن حتى 30 عامًا.

- الراتب: 2260 جنيها إضافة لحوافز بناء على تحقيق المستهدف.

شركة للحلويات والمخبوزات

تطلب الشركة للتعيين الوظائف الآتية للعمل في مول أركان بالشيخ زايد:

1- مدير فرع: مسؤول عن إدارة المعرض والموظفين وتحقيق التارجت المستهدف.

2- مساعد مدير فرع: مسؤول عن الموظفين وتحقيق التارجت المستهدف ومتابعة العملاء وتدريب الموظفين.

3- مبيعات بالفروع.

الشروط المشتركة:

- خريجون مؤهل عالِ.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة من 0 إلى 5 سنوات حسب الوظيفة.

- مرتب: يبدأ من 2700 إلى 7000 جنيه حسب الوظيفة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة مواصلات.

سلسة مطاعم شهيرة

تطلب سلسلة المطاعم الوظائف الآتية للتعيين للعمل في الشيخ زايد والزمالك والمعادي والتجمع:

- مسؤولو مشتريات (خبرة من عام إلى عامين).

- مسعدين مديرين.

- ويتر.

- كابتن.

- باريستا.

- شيفات كل التخصصات.

- ستيوارد.

- تيم ليدر.

الشروط المشتركة:

- السن من 18 إلى 40 عامًا.

- مؤهل عالِ وفوق متوسط ومتوسط.

- مرتب مجزي.

- 9 ساعات عمل.

- تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- يومين إجازة أسبوعية لمسئول المشتريات ويوم لباقي الوظائف.

- بونص.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء استمارة التسجيل الخاصة بكل وظيفة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك.