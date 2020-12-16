«الصندوق الأسود» لمنى زكي تصدر إيرادات أمس بـ55 ألف جنيه

واصل فيلم الصندوق الأسود للمخرج محمود كامل، بطولة الفنانة منى زكي، تصدّر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، محققًا 55 ألفًا و624 جنيهًا، أمس الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان له.

وتجسّد منى زكي شخصية سيدة تُدعى ياسمين، حيث تفاجأ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثر ذلك تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان.

وجاء فيلم الخطة العايمة للمخرج معتز التوني في المركز الثاني بتحقيقه 34 ألفًا و413 جنيهًا، حيث تدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما على أعلى مستوى دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

الخطة العايمة فيلم من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

وحقق فيلم خان تيولي للمخرج وسام مدني 30 ألفا و892 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الرعب والإثارة، وهو من بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد كمال وكوكبة من النجوم، وجاء في المركز الثالث .

فيما حصد فيلم عفريت ترانزيت للمخرج ياسر هويدي، وبطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت،21 ألفًا و413 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحي، أسماء أبو اليزيد، محمود الليثي، وكوكبة من النجوم.

واحتل فيلم زنزانة 7 للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، المركز الرابع بـ10 آلف و106 جنيهات، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

بينما احتل فيلم توأم روحي للمخرج عثمان أبو لبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، المركز الخامس بـ11 ألفًا

وتدور الأحداث حول زوج يفقد زوجته بعد غرقها، ليدخل في دوامة نفسية لشعوره بالذنب نحوها لعدم نجاحه في إنقاذها، حيث يتردد على عيادة طبيبة نفسية، لتتوالى الأحداث في أجواء من الرومانسية والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، وكوكبة من النجوم، تأليف أماني التونسي.

وتذيل فيلم الغسالة للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، قائمة الإيرادات بـ 1310 جنيهات، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.